Азаров - опозиційним мерам: Якщо просите грошей, робіть це, принаймні, по-людськи

Уряд вирішить проблеми регіонів, які звертаються по допомогу і які очолюють представники опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

"Окремо зверну вашу увагу, що останніми днями в ЗМІ почали з’являтися сюжети, в яких показуються мітинги, організовані, як правило, в містах, які очолюють представники опозиції. На цих мітингах, за участі керівників цих міст, звучить вимога виплатити заборгованість із заробітної плати. Перш за все, хочу звернути увагу на те, що саме керівники міст, обрані їх населенням, персонально відповідають за вирішення всіх проблем життєдіяльності міста. У тому числі - за своєчасну виплату заробітної плати", - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що саме керівники міст повинні дбати про створення стимулів для діяльності підприємців, для розвитку бізнесу, для роботи підприємств і наповнення бюджетів, і саме міські голови персонально відповідають за зростання доходів бюджетів і за цільове, законне витрачання їхніх коштів.

"Якщо ж ці керівники не здатні виконувати свої обов’язки так, щоб бюджет виконувався, якщо є дефіцит коштів, то вони завжди можуть звернутися по допомогу до обласної або центральної влади. Для цього є відповідний порядок, затверджений законодавством. І є цивілізована етика відносин. Якщо ти просиш грошей, то зроби це, принаймні, по-людськи", - підкреслив глава уряду.

М.Азаров пояснив, що, відповідно до порядку, керівники міст можуть звернутися з кваліфіковано обґрунтованим письмовим поданням щодо виділення додаткових коштів у зв’язку з певними обставинами.

"Але аж ніяк не агресивно вимагати чогось з мітингових трибун та з екранів телевізорів. Уряд, безумовно, вирішить проблеми тих регіонів, які звертаються по допомогу. Тому що це проблеми не певних політиків, а людей. Але політикам і місцевим чиновникам я хочу серйозно сказати: припиніть займатися демагогією і мітинговщиною. Припиніть підбурювати людей, займайтеся своїми справами", - підкреслив М.Азаров.