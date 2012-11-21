У Львові члени ДВК і спостерігачі вимагають у ПР обіцяних грошей

У Львові члени ДВК і спостерігачі пікетували офіс Львівської обласної організації Партії регіонів, вимагаючи виплатити їм гроші за роботу під час парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, біля партійного офісу регіоналів зібралося кілька десятків людей, які вимагали зустрічі з керівництвом обласної партійної організації і негайної виплати обіцяних грошей.

За словами учасників протестної акції, членам ДВК до виборів партійці виплачували аванс у розмірі до 500 грн, а після виборів обіцяли виплатити ще по 500 грн, однак, за їх словами, „виплачувати відмовляються, кажуть, що немає грошей. Або ж висловлюють невдоволення нашою роботою – ніби ми винні, що регіонали на Львівщині мають низький рейтинг”.

Аналогічна ситуація, за словами пікетувальників, і з виплатою обіцяних грошей тим, хто „найнявся” спостерігачами від ПР.

У свою чергу секретар ОВК виборчого округу №116 (місто Львів) Микола Щур, який в ОВК під час нинішніх парламентських виборів був представником від Української народної партії, у коментарі УНІАН зазначив, що „вимоги пікетувальників не зовсім відповідають вимогам законодавства”.

„Наскільки мені відомо, від ОВК виборчого округу №116 участь в пікетуванні також приймали члени ДВК і їх було чи не найбільше серед протестувальників. Однак, мушу сказати, що згідно чинного законодавства члени ДВК офіційно отримують добові під час виборів (у день голосування і підрахунку голосів) і їх держава виплатила всім членам ДВК вчасно і у повному обсязі. Тобто за два дні роботи кожен член ДВК одержав близько 300 грн, також було виплачено преміальні у розмірі 50 грн кожному. Жодних інших виплат законодавством не передбачено, а всі приватні домовленості людей з партійними силами – це вже неофіційні домовленості, які не передбачені законодавством”, - зазначив М.Щур.

Він також відмітив, що маючи великий досвід роботи під час виборчих кампаній він обізнаний з тим, що партії „обіцяють гроші за роботу після виборів, однак, як свідчить практика – не завжди дотримуються домовленостей”.

До учасників протестної акції вийшов перший заступник голови Львівської обласної організації Партії регіонів Віктор Рогов, який заявив у коментарі журналістам, що «гроші, які люди вимагають – це є підкуп виборця і жодна партія не має права давати гроші».

Нагадаємо, що на парламентських виборах 2012 року Партія регіонів у Львівській області не подолала 5% бар’єр.