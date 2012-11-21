Круглий стіл «Чи стане 2013 рік шансом для української економіки?»

22 листопада (четвер) 2012 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «ЧИ СТАНЕ 2013 РІК ШАНСОМ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ?»

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

1. Стабільність національної валюти і стабільність вітчизняної економіки - знак рівності?

2. Скільки буде коштувати долар? Чого варто очікувати українцям від 2013-го року?

3. Хто дасть Україні позику? Чи достатньо у Нацбанку резервів для подолання можливого економічної кризи?

4. У якому економічному стані Україна зустріне 2013?

5. Аналіз та прогноз розвитку основних експортно-орієнтованих галузей української економіки.

6. Наслідки продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Чи зможуть аграрії створити «подушку безпеки» для української економіки?

Учасники круглого столу:

• АНДРІЙ ПАВЛОВСЬКИЙ, народний депутат України (ВО БАТЬКІВЩИНА)

• ОКСАНА ПРОДАН, голова Всеукраїнського об'єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця», кандидат у народні депутати (УДАР)

• СЕРГІЙ ЯРЕМЕНКО, екс-заступник голови НБУ, заслужений економіст України

• ІГОР УМАНСЬКИЙ, колишній в.о. Міністра фінансів України

• ГРИГОРІЙ СМІТЮХ, народний депутат України (Партія регіонів);

• ОЛЕКСІЙ ТИМОФЄЄВ, генеральний директор компанії «Смарт Енерджі».

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

УВАГА, Адреса Інституту Горшеніна ЗМІНИВСЯ!

НОВИЙ Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)