Суд не побачив підстав для відводу прокурорів за клопотанням Луценка

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосив головуючий у судовій колегії Олег Присяжнюк.

«Вислухавши думки учасників судового засідання, вивчивши матеріали справи, колегія суддів не вбачає підстав про відвід прокурорів», - зазначається в ухвалі.

При цьому, на думку суддів, посилання Ю.Луценка на позицію прокурорів у судах першої інстанції не є підставою для їхнього відводу.

Крім того, у своїй ухвалі судді зазначають, що визнання Європейським судом з прав людини факту незаконного затримання та арешту Ю.Луценка не є підставою вважати прокурорів необ’єктивними.

Після оголошення ухвали слово у дебатах було надано стороні державного обвинувачення. Першим розпочав виступ Є.Зінченко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на початку засідання Апеляційного суду Києва Ю.Луценко заявив відвід прокурорам Д.Лобаню і Є.Зінченку. Екс-міністр аргументував своє клопотання рішенням Європейського суду з прав людини, який 19 листопада відхилив апеляцію України на рішення ЄСЗЛ щодо незаконного затримання та арешту Ю.Луценка.

Обґрунтовуючи заявлений відвід прокурорам, Ю.Луценко зазначив, що «Лобань і Зінченко постійно заявляли суду, що мій арешт законний. Зараз Європейський суд у всіх інстанціях заявив, що арешт незаконний. Тому представляти інтереси України в суді ці дві особи не можуть. Ці дві особи, які представляли сторону обвинувачення, – Рената Кузьміна, а не Державу Україна. Керуючись рішенням ЄСПЛ, я вимагаю відводу цих двох громадян зі складу сторони обвинувачення».