Азаров закликає не вірити профільному міністру

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

«Зараз поширюються чутки, ніби уряд збирається стягувати з населення пеню за невчасну оплату комунальних послуг у розмірі 300% від заборгованості. Хочу заспокоїти наших людей. Не вірте чуткам», - сказав голова уряду.

При цьому він порадив міністрам не давати приводу для чуток і висловлюватися коректніше. «Думка окремих міністрів не завжди є думкою уряду. Пам'ятайте про це», - сказав прем'єр-міністр, звертаючись до членів уряду.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2012 року Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розробило законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальне господарство» (про нарахування пені за невчасне і/або не в повному обсязі внесення плати за житлово-комунальні послуги). Документом пропонувалося встановити пеню у розмірі 0,1% від суми простроченого платежу, яка нараховується за кожен день прострочення, але не більш як 100% загальної суми боргу. В листопаді міністр Анатолій Близнюк заявляв, що Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства має намір визначитися з розміром пені за прострочені платежі за житлово-комунальні послуги.

«...Зараз ми ведемо розмову про те, скільки нараховувати — 100%, 200%, 300% боргу. Проте остаточне рішення буде сформульовано в законопроекті і винесено на розгляд ВР», - сказав міністр 14 листопада.