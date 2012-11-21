Томенко підозрює, що влада вже не може контролювати більшість у ВР

Про це заступник голови Верховної Ради України, один з лідерів “Батьківщини” Микола Томенко заявив сьогодні в ефірі Радіо «Свобода».

«Вчора мала місце деморалізація всередині парламентської більшості, коли значна кількість депутатів, передовсім Партії регіонів та групи «Реформи заради майбутнього», вирішила де-факто вийти з парламентської більшості і голосувати так, як вважає за необхідне», - сказав він.

Віце-спікер нагадав, що лише 184 депутати проголосували за законопроект про Земельний кодекс (щодо обігу земель сільськогосподарського призначення), який передбачав фактичний продаж землі у 2013 році. При цьому документ не підтримали 35 народних депутатів з фракції Партії регіонів, вся група «Реформи заради майбутнього» та 8 народних депутатів з фракції Народної партії.

Віце-спікер додав, що подібна ситуація складалася також під час розгляду проекту закону про дошкільну освіту (щодо мови виховання), за який не проголосували 27 народних депутатів з Партії регіонів та вся група «Реформи заради майбутнього», за винятком одного народного депутата.

М.Томенко також нагадав, що на вечірньому засіданні ВР, коли за ініціативи голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин був повторно поставлений на голосування проект закону про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо обігу земель сільськогосподарського призначення), то більшість парламенту підтримала даний проект закону із поправками, які були запропоновані опозицією, в тому числі і його поправкою, про те, що ринок земель в Україні можливий лише після прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року.

М.Томенко висловив думку, що фракція Партії регіонів по можливості відмовиться від проведення пленарних засідань у парламенті цього скликання, оскільки «схема автоматичного підтвердження законопроектів Кабінету міністрів чи Адміністрації Президента за помахом руки зруйнована».