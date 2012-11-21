Суд пішов до нарадчої кімнати визначати долю Луценка

Судді Апеляційного суду Києва пішли до нарадчої кімнати для ухвалення рішення за скаргою екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка на вирок Печерського райсуду столиці у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після проголошення Ю.Луценком останнього слова повідомив головуючий у судовій колегії суддя Олег Присяжнюк.

Довідка УНІАН. 17 серпня 2012 року вироком Печерського районного суду Києва Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком під час розслідування справи про отруєння кандидата у Президенти Віктора Ющенка.

20 листопада Апеляційний суд Києва розпочав розгляд скарги на вирок Печерського суду у справі про незаконне стеження.