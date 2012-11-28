Україна і Росія хочуть взаємно не застосовувати утилізаційного збору
08:50, 28 листопада 2012Політика
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Сьогодні плануються підписання угод про взаємне незастосування утилізаційного збору на автомобілі між Україною та Росією.
Азаров повідомив про заплонаване підписання угоди
Про це у вівторок заявив Прем’єр-міністр Микола Азаров.
За словами міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка, таке рішення буде вигідне обом сторонам, оскільки обсяг поставок автомобілів між Києвом та Москвою майже однаковий, пише Радіо Свобода.
При цьому Порошенко висловив впевненість, що Україні таки потрібен закон про утилізаційний збір.
«За українських виробників там будуть сплачувати росіяни, за російських виробників тут будуть сплачувати українські виробники. Екологія на сьогоднішній день в Україні є достатньо складною. Я вважаю, що утилізаційний збір їй потрібен», – наголосив Порошенко.
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