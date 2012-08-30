Азаров каже, що російська автомобільна війна України не зачепить
Прем'єр-міністр Микола Азаров переконаний, що запровадження Росією збору на утилізацію автомобілів не зачепить Україну.
Про це глава уряду заявив у інтерв’ю «5 каналу», повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
«Я думаю, що стосовно України такий збір не буде запроваджений», - сказав М.Азаров.
За його словами, у разі введення росіянами такого збору, Україна буде змушена вдатися до відповідних кроків, що призведе до значного подорожчання продукції російського автопрому на вітчизняному ринку.
Прем’єр-міністр також висловив сподівання на те, що у цьому питанні з РФ буде знайдено компромісне рішення.
Нагадаємо, з 1 вересня Росія запроваджує утилізаційний збір на імпортні автомобілі. На думку експертів, це має на меті в першу чергу захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.