Акція для привернення уваги чиновників та громадськості до сміттєзвалищ міста та області

29 листопада 2012 року

14.00 - 15.00

М.Київ, вул. Урицького, 35

В четвер, біля будівлі Міністерства екології та природних ресурсів України, відбудеться акція, направлена на привернення уваги чиновників та громадськості до сміттєзвалищ міста та області.

В рамках заходу відбудеться показ театралізованого блокбастеру "Гості з майбутнього", який проходитиме інтерактивно. Наші праправнуки з іншого часу пройдуть ходою від вулиці Хрещатик до площі Льва Толстого, проїдуться на маршрутному таксі та завершать ходу під міністерством.

Спеціальний гість заходу - найкрутіший супергерой сучасності Людина-пляшка. Саме він вручить чиновникам від екології петицію творчих людей міста та країни щодо стану сміттєзвалищ.

Перфоманс організовують громадська ініціатива "Розумне майбутнє" та мистецька група BFG.

Координатор акціі - Геннадій Фісун (066) - 812 - 56 - 54)

kipchakia@gmail.com