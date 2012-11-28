УНІАН отримав повний текст судового вироку Павличенкам

10:53, 28 листопада 2012
Політика
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Агентство УНІАН отримало у своє розпорядження повний текст рішення суду у справі Дмитра та Сергія Павличенків.

Вирок суду може бути оскаржений до Апеляційного суду

Як повідомлялося раніше, після акції протесту на підтримку засуджених Дмитра Павличенка та його 19-річного сина Сергія Голосіївський райсуд виступив з повідомленням, у якому наводяться дані, які підтверджують звинувачувальнийвирок Павличенкам.

Нагадаємо, у неділю, 25 листопада в Києві проходила акція протесту на підтримку Дмитра та Сергія Павличенків, засуджених за вбивство судді Шевченківського райсуду Сергія Зубкова. В київському парку імені Шевченка зібралося близько 3000 осіб, які називають вирок Павличенкам несправедливим. Акцію організували фанати київського "Динамо".

2 жовтня 2012 року 47-річний киянин Дмитро Павличенко та його 19-річний син Сергій були засуджені за вбивство судді Шевченківського райсуду Києва Сергія Зубкова відповідно до довічного ув'язнення та 13 років тюрми.

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