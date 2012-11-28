Кернес відповів Риму: Руки геть від Берлусконі! (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, на банері розміщене фото екс-прем’єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі та текст українською та італійською мовами: «Руки геть від Берлусконі! Через нього Італія втратила мільйони! Меріє Рима! Підтримай не тільки українського, але і свого екс-прем’єра!».

У коментарі кореспондентові УНІАН директор Департаменту роботи з інформацією та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко зазначив, що плакат-звернення до муніципалітету італійської столиці розміром 12 на 13 метрів був вивішений сьогодні зранку.

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Він наголосив, що це звернення є відповіддю на вивішений позавчора на мерії Рима плакат на підтримку Ю.Тимошенко.

«Позавчора на мерії Рима вивісили плакат на підтримку Тимошенко. Ми вважаємо, що в Італії є свій екс-прем’єр, який також наніс багатомільйонні збитки своїй країні. Тимошенко нанесла газовими контрактами, а Берлусконі махінаціями з податками. Він, до речі, теж називає свою справу політичною. Мерія Рима сказала «а», я думаю, ми повинні відповісти», - сказав Ю.Сидоренко.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада в Римі на фасаді однієї з будівель Капітолійського пагорбу було вивішено портрет Юлії Тимошенко з написом «Свободу для Юлії Тимошенко» на знак солідарності та підтримки лідера опозиції України.

Мер Рима Джанні Аліманно заявив про солідарність з Ю.Тимошенко та підкреслив, що «буде звертатися до мерів столиць країн Європейського Союзу з пропозицією підтримати цю ініціативу Рима».