Мерія Риму на знак підтримки Тимошенко вивісила її портрет

Сьогодні в Римі на фасаді однієї з будівель Капітолійського пагорбу було вивішено портрет Юлії Тимошенко з написом «Свободу для Юлії Тимошенко» на знак солідарності та підтримки лідера опозиції України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини», зазначивши, що відповідне рішення одноголосно прийняла мерія міста Рим, зважаючи на політичну ситуацію та нещодавні парламентські вибори в Україні.

Під час заходу мер Риму Джанні Аліманно заявив про солідарність з Ю.Тимошенко та підкреслив, що «буде звертатися до мерів столиць країн Європейського Союзу з пропозицією підтримати цю ініціативу Риму».

Заступник голови Верховної Ради Микола Томенко, голова Харківської обласної організації партії «Батьківщина» Арсен Аваков та народний депутат від партії «Батьківщина» Андрій Шевченко також взяли участь у церемонії в Римі.

М.Томенко подякував італійцям за підтримку та висловив сподівання, що «їх послідовна та жорстка позиція у цьому питанні буде сприяти звільненню Юлії Тимошенко та наданню їй права на повноцінну участь у політичному житті країни, включаючи участь у президентських виборах у 2015 році».

«Італійські друзі показали приклад українцям, як треба стояти за свободу та справедливість навіть у дальніх куточках планети», - наголосив А.Шевченко.

«В такі моменти пам'ятаєш не слова ворогів, а мовчання друзів. Наші італійські друзі не мовчали, а висловили свою підтримку», - додав він.

Як зазначили в «Батьківщиниі», раніше подібною увагою італійської столиці були відзначені лауреат Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі, італійські судді, які загинули від рук мафії, Джованні Фальконе і Паоло Борселіно та інші.