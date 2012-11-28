Клюєв скасував тендер, що його виграв син Сівковича

Про це він заявив журналістам сьогодні по завершенні засідання підготовчої групи у Верховній Раді, повідомляє «Українська правда».

"Я підписав розпорядження скасувати цей тендер і звільнити тих людей, які допустили це. Сьогодні вони вже будуть звільнені", - заявив А.Клюєв.

За годину до того, коли журналісти спитали його про цей тендер, А.Клюєв сказав, що нічого не знає про це. Протягом наступної години, до оголошення свого рішення, він перебував на засіданні робочої групи з підготовки роботи нового парламенту.

Раніше повідомлялося, що Апарат РНБО 23 листопада за результатами тендеру уклав угоду з ТОВ "Арма Моторс" на придбання десяти добре оснащених легкових автомобілів на суму 2,5 млн грн.

Засновниками ТОВ "Арма Моторс" є Роман Казанко та Олександр Сівкович, син заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, який входить до керівництва Апарату РНБО.