Дружина Луценка розповіла про "сльозливе слово офіцера", якого не дотримали

Дружина екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Ірина обурена відмовою пенітенціарної служби дозволити її чоловікові зустрітися з лідером «УДАРу» Віталієм Кличком та народним депутатом Кирилом Куликовим, які сьогодні приїхали до нього в колонію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Народна самооборона».

І.Луценко заявила, що Державною пенітенціарною службою вчергове порушено право ув’язненого Ю.Луценка на короткострокові зустрічі.

Зокрема, як нагадала вона, «у жовтні послам США та ЄС було відмовлено у зустрічі із Луценком за надуманими причинами, оскільки владі не вигідно було дозволити ув’язненому опозиційному лідеру зустрічатися із послами напередодні парламентських виборів».

І.Луценко також додала, що у той же день, 23 жовтня, після недопуску послів США Джон Теффта та ЄС Ян Томбінські Ю.Луценко вимагав зустрічі із адвокатами, захисником, а також права здійснити телефонний дзвінок.

«Після підступної відмови на знак протесту Луценко оголосив голодування, яке тривало два дні», - зазначила дружина екс-міністра.

«Розуміючи резонанс, який у світі викликало б повторне голодування ув’язненого політика, керівник Чернігівського управління пенітенціарної служби полковник Олександр Доробалюк особисто сльозливо вмовляв Луценка припинити голодування взамін на угоду про майбутню зустріч. Він дав слово офіцера Юрію Луценку дозволити зустріч із послами Теффтом та Томбінські у листопаді в рахунок жовтневої квоти», - наголосила І.Луценко і додала: «Листопадову зустріч Луценко за угодою мав використати на власний розсуд».

Сьогодні до Менської колонії на побачення із Ю.Луценком приїхали В.Кличко, К.Куликов та журналіст Сергій Рахманін, проте їм було відмовлено у зустрічі через нібито вичерпаний ліміт зустрічей у листопаді.

«Хоча заяви про зустріч як з боку Кличка, так і з боку Луценка були оформлені та зареєстровані вчасно. Сльозливе «слово офіцера» також залишилося не дотриманим», - зазначила І.Луценко та зауважила: «Знаючи про візит політиків до Менської колонії саме в цей день, недивним є повідомлення про ліміт зустрічей Луценка в листопаді».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці Державна пенітенціарна служба розповсюдила роз’яснення про те, що на наступне побачення Ю.Луценко має право не раніше 21 грудня.

У пенітенціарній службі зазначили, що, згідно з чинним законодавством, кожний засуджений до позбавлення волі має право на короткострокове побачення з близькими та іншими особами. Такі побачення надаються один раз на місяць.

При цьому у ДПтСУ зауважили, що «засуджений Ю.Луценко своє право на короткострокове побачення за листопад п.р. використав на зустріч з головою Представництва Європейського Союзу в Україні Яном Томбінські та Послом США в Україні Джоном Ф.Теффтом 26 листопада».