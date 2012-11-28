Кличка з книгами не пустили до Луценка

«В Апеляційному суді минулого тижня, після засідання ми домовилися з Юрієм, що я приїду до нього. Визначили дату 28 жовтня. Я купив книг і поїхав на Чернігівщину. Але з Луценком так і не побачився. Керівництво колонії повідомило, що Луценку дозволена одна зустріч на місяць і цю квоту, мовляв, вибрав посол Сполучених Штатів, який відвідав Юрія два дні тому», - цитує Кличка прес-служба партії «УДАР».

Як повідомляв УНІАН, Державна пенітенціарна служба України роз'яснила, що на наступне побачення засуджений екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко має право не раніше 21 грудня нинішнього року. У пенітенціарній службі зазначили, що, згідно з чинним законодавством, кожен засуджений має право на короткострокове побачення з близькими та іншими особами один раз на місяць. При цьому в ДПТС відзначили, що «засуджений Ю.Луценко своє право на короткострокове побачення за листопад п.р. використовував на зустріч з головою Представництва Європейського Союзу в Україні Яном Томбінські і Послом США в Україні Джоном Ф.Теффтом 26 листопада».

Однак, оскільки до початку наступного місяця залишилося кілька днів, Кличко не втрачає надії в грудні таки потрапити до Луценка і поспілкуватися з ним.