Обрання Президента в парламенті цілком можна провести через референдум

Про це він заявив в ефірі Шустер Live, відповідаючи на запитання депутата від фракції НУ-НС Ірини Геращенко чи «теоретично є у нас 3 млн мазохістів, які поставлять питання: "чи Президента потрібно обирати в парламенті 226 голосами?", і чи буде такий референдум до 2015 року.

«Я буду поважати точку зору громадян, якщо раптом збереться 3 чи 5 млн, які поставлять питання про внесення змін до Конституції в частині способу обрання президента», - сказав він.

В той же час, О.Лавринович висловив переконання, що представників Партії регіонів серед цих ініціаторів не буде.