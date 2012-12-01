ЗМІ: Янукович готує відставку кількох губернаторів (список)

Президент України Віктор Янукович готує звільнення голів ряду держадміністрацій.

Про це виданню "Дзеркало тижня. Україна" повідомили джерела в Адміністрації Президента.

За інформацією співрозмовників газети, претендентами на звільнення є керівники восьми регіонів - Борис Климчук (Волинь), Сергій Рижук (Житомирщина), Михайло Вишиванюк (Івано-Франківщина), Микола Круглов (Миколаївщина), Едуард Матвійчук (Одещина), Олександр Удовиченко (Полтавщина), Володимир Яцуба (Севастополь), Микола Костяк (Херсонщина).

Як зазначає видання, раніше Президент звільнив голову Вінницької ОДА Миколу Джигу, який нещодавно обрався у Верховну Раду. Тому його відставка є зрозумілою хоча б з формального погляду, а ось причина незадоволення рештою поки що до кінця не зрозуміла.

"На президентському столі лежать і карта результатів виборів Партії регіонів, і звіт про підсумки соціально-економічної діяльності областей. Який документ виявиться відправною точкою процесу прийняття кадрових рішень, невідомо. Якими аргументами оперуватиме Віктор Федорович, добираючи нових голів ОДА, - теж. Януковичу потрібні максимально лояльні кадри. З іншого боку, економічна криза примушує владу прагматично підходити до кадрової політики в системі виконавчої влади", - пише видання.