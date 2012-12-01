ЗМІ: Янукович готує відставку кількох губернаторів (список)
Президент України Віктор Янукович готує звільнення голів ряду держадміністрацій.
Президент України Віктор Янукович готує звільнення голів ряду держадміністрацій.
Про це виданню "Дзеркало тижня. Україна" повідомили джерела в Адміністрації Президента.
За інформацією співрозмовників газети, претендентами на звільнення є керівники восьми регіонів - Борис Климчук (Волинь), Сергій Рижук (Житомирщина), Михайло Вишиванюк (Івано-Франківщина), Микола Круглов (Миколаївщина), Едуард Матвійчук (Одещина), Олександр Удовиченко (Полтавщина), Володимир Яцуба (Севастополь), Микола Костяк (Херсонщина).
Як зазначає видання, раніше Президент звільнив голову Вінницької ОДА Миколу Джигу, який нещодавно обрався у Верховну Раду. Тому його відставка є зрозумілою хоча б з формального погляду, а ось причина незадоволення рештою поки що до кінця не зрозуміла.
"На президентському столі лежать і карта результатів виборів Партії регіонів, і звіт про підсумки соціально-економічної діяльності областей. Який документ виявиться відправною точкою процесу прийняття кадрових рішень, невідомо. Якими аргументами оперуватиме Віктор Федорович, добираючи нових голів ОДА, - теж. Януковичу потрібні максимально лояльні кадри. З іншого боку, економічна криза примушує владу прагматично підходити до кадрової політики в системі виконавчої влади", - пише видання.