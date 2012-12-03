Влада Криму пообіцяла воду без перебоїв

Безперебійне водозабезпечення кримчан в осінньо-зимовий період - на особливому контролі уряду Криму. Про це заявив перший заступник голови Ради міністрів АРК Павло Бурлаков на нараді в форматі відеоконференції 3 грудня.

У цьому році через посушливу погоду виникли складнощі із заповненням водоймищ. Особливо гостра ця проблема в Ялті, Алушті, Судаку, Сімферополі та Сімферопольському районі. У деяких з цих регіонів наповнення водосховищ не перевищує 50%. При цьому наливні водосховища заповнені. У них закачано на 46 млн кубометрів води більше, ніж у 2011 році.

Павло Бурлаков підкреслив, що органи місцевої влади і комунальні підприємства повинні вжити всіх заходів для збереження існуючих графіків подачі води споживачам. Крім того, він доручив посилити роботу з погашення заборгованості по оплаті за воду та енергоносії. «Ситуація непроста, але контрольована. Тому органи місцевого самоврядування повинні оперативно відпрацювати це питання, разом з Міністерством фінансів Криму знайти джерела фінансування. Незважаючи на погодні умови, вода в будинку кримчан повинна подаватися безперебійно», - заявив перший віце-прем'єр республіки.

У свою чергу, начальник Регіонального центру з гідрометеорології Криму Анатолій Рошак повідомив, що, за прогнозами на грудень, у Криму кількість опадів складе 60 мм, в горах - 158 мм, при нормі 47 і 122 мм відповідно. «У цілому синоптичний прогноз оптимістичний. Збільшення опадів і відносно теплий температурний режим заповнять нестачу води у водосховищах», - повідомив він.

У рамках наради Павло Бурлаков підкреслив, що в Криму необхідно вирішувати задачу з комплексної модернізації системи водопостачання та водовідведення. Він нагадав, що в 2013 році в республіці розпочнуть реалізацію державної програми «Вода Криму».

Крім того, в північних регіонах півострова планується облаштувати 67 свердловин. «Проблеми водопостачання Криму вимагають системного підходу, часу і значних коштів. Рада міністрів поетапно працює в цьому напрямку. Ключове завдання - забезпечити стабільну подачу якісної питної води кримчанам у відповідності з європейськими стандартами і знизити собівартість послуг», - резюмував Павло Бурлаков.