Козацькі організації проти радянської "Зірниці" замість української "Джури"

Про це представники козацтва заявили на прес-конференції в УНІАН.

Як розповів керівник Головного штабу гри «Сокіл»(«Джура»), голова Ради козацьких отаманів Анатолій Грива, в Україні вже чотири роки Український державний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді спільно з Радою козацьких отаманів України та Центром національного відродження впроваджують у навчальні заклади військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»).

За цей час гра зарекомендувала себе як найбільш вдала форма позашкільної роботи з виховання молоді. Підтвердженням цього, зауважив А.Грива, став виданий у червні цього року наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту про запровадження Положення про Всеукраїнську гру «Сокіл». Згідно з цим рішенням, у 2013 році передбачено проведення по всій Україні першого районного етапу гри.

Представник козацтва запевнив, що гра користується значним попитом серед дітей, серед освітян з’являється все більше охочих стати організаторами гри у своїх навчальних закладах.

Однак, зазначив отаман крайового товариства «Вінницький козацький полк Івана Богуна» Володимир Воловодюк, на початку листопада цього року секретар Координаційної ради з питань розвитку козацтва в Україні Олексій Селіванов, який у вересні одностайно підтримав питання розвитку гри «Сокіл», звернувся з листом до міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника з пропозицією «в пріоритетному режимі проводити ігри «Зірниця» та «Патріот» як політично незаангажовані…».

Після цього вже 30 листопада О.Селіванов наказом міністра призначається директором Українського державного центру позашкільної освіти. Представник козацтва наголосив, що при цьому О.Селіванов не має ніякої педагогічної освіти та ніякого досвіду роботи в державних установах. Як додав представник козацтва, до того ж цей новий керівник центру позашкільної освіти є співробітником апарату Української православної церкви Московського патріархату, керівником козацького Комітету руху росіян України, головою Київського монархічного центру і Головним отаманом міжнародної громадської організації «Вірне козацтво», яка, за твердженням представників українських козацьких організацій, відома своїми неприкритими антиукраїнськими і антидержавними висловлюваннями і діями.

У зв’язку з цим українські козацькі організації виступили із Зверненням до народних депутатів, до козацьких і патріотичних громадських організацій України і діаспори щодо спроби окремих державних чиновників витіснити із освітньо-виховної сфери козацькі виховні традиції та українські програми виховання. Вони хочуть отримати відповідь на питання, хто і як визначає державну політику з питань патріотичного виховання молоді, чому відбуваються призначення з порушенням правових норм на ключові посади, які покликані формувати систему виховання молоді на рівні держави.

Також козацькі організації хочуть знати, чому гра «Зірниця» отримує державне фінансування, а гра «Джура» не отримує і розвивається в основному за рахунок власних коштів батьків дітей, вчителів, козацьких і громадських організацій.