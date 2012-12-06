Януковичу підготували «об’єктивну оцінку» українського війська

15:44, 06 грудня 2012
Політика
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Найближчим часом будуть ухвалені Концепція і Державна цільова програма реформування та розвитку Збройних Сил до 2017 року.

Віктор Янукович під час координаційної наради керівників правоохоронних органів в Києві. 13 листопада

Про це сказав Президент України Віктор Янукович у виступі на урочистому засіданні з нагоди Дня Збройних Сил України, повідомляє прес-служба глави держави.
«Українська держава приділяє особливу увагу реалізації воєнної реформи, розвитку Збройних Сил та зміцненню обороноздатності», - наголосив В.Янукович.

Президент звернув увагу на позитивні зрушення, які відбулися в цій сфері протягом останнього року. Насамперед, зазначив він, прийняті концептуальні документи, які визначають державну політику щодо безпеки і оборони. В.Янукович також нагадав про затвердження нової редакції Стратегії національної безпеки України, яка враховує реалії сучасної геополітики та місце в ній України як позаблокової держави.

Глава держави також звернув увагу на прийняття нової редакції Воєнної доктрини України, в якій визначені пріоритети та напрями воєнної політики нашої держави. «Ми ставимо собі за мету створення в Україні нової, сучасної армії», - підкреслив він.

В.Янукович додав, що вже завершено проведення оборонного огляду, до якого були залучені науковці та експерти різних рівнів. «Ми отримали об’єктивну оцінку стану і можливостей нашого війська та визначили шляхи його подальшого реформування і розвитку», - наголосив Президент.

За словами глави держави, найближчим часом буде затверджено Стратегічний оборонний бюлетень України, проект якого вже пройшов експертну оцінку та узгодження.

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