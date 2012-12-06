Податкова міліція вилучила у Дніпропетровську 200 000 пачок підробних цигарок

За інформацією, що надійшла від громадянина К., склад орієнтувався на оптових покупців, а тютюнові вироби, що реалізовувались, не мали марок акцизного податку встановленого зразку. Під час перевірки інформація підтвердилася. 34-річний організатор контрабандного бізнесу незаконно реалізовував тютюнові вироби виробників республік Молдова та Білорусь.

Із незаконного обігу вилучено 200 тисяч пачок цигарок на суму понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Також податківцями були виявлені пачки цигарок білого кольору без ознак виробника чи інших відомостей про тютюновий виріб.

Наразі вирішується питання щодо притягнення організатора до адміністративної відповідальності.

Податкова міліція України – це спеціальний підрозділ, який є інструментом держави у боротьбі з податковими та фінансовими правопорушеннями.

За 10 місяців 2012 року завдяки роботі податкової міліції до державного бюджету України було спрямовано 3,4 мільярди гривень.