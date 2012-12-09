Тягнибок каже, що в сидінні під дверима ВР є й свої плюси

08:25, 09 грудня 2012
Політика
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Питання про місця новообраних народних депутатів від ВО «Свобода» у сесійній залі Верховної Ради досі не узгоджено й буде остаточно вирішуватися у понеділок, 10 грудня.

Тягнибок каже, що можна людей запускати

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Він наголосив, що бажання представників Партії регіонів посадити депутатів від «Свободи» в кінці сесійної зали парламенту підтверджує, що «Свобода» розглядається «як спецназ опозиції».

В той же час О.Тягнибок вважає, що ці місця не є найгіршими.

«Це є місця найближчі до вхідних дверей для того, щоб запускати народ до Верховної Ради України, якщо цей парламент буде неправильно себе поводити», - зазначив він.

О.Тягнибок також запевнив, що місця, які попередньо відведені для депутатів від «Свободи», зовсім не завадять «свободівцям» виконувати свої парламентські обов’язки.

У свою чергу новообраний депутат від партії «Свобода» Андрій Мохник повідомив, що наразі до підготовчої групи з організації роботи ВР сьомого скликання взагалі передано чотири варіанти розподілу місць між депутатами в сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада член робочої групи з підготовки до проведення першої сесії новообраного парламенту Володимир Макеєнко розповів про попередній розподіл місць в сесійній залі між майбутніми фракціями новообраного парламенту.

Зокрема, він повідомив, що рішення з цього питання ще немає, але попередньо передбачається, що фракції КПУ та Партії регіонів будуть займати ті ж місця, що і в парламенті нинішнього скликання, депутати із партії «УДАР» займатимуть ті місця, де сьогодні розміщується фракція НУ-НС. Об’єднана опозиція буде на тих місцях, де сьогодні розміщується "БЮТ-Батьківщина", а ВО «Свобода», за попереднім розподілом, буде розміщуватися в кінці сесійної зали, за фракцією БЮТ.

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