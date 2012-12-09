Тягнибок каже, що в сидінні під дверима ВР є й свої плюси

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Він наголосив, що бажання представників Партії регіонів посадити депутатів від «Свободи» в кінці сесійної зали парламенту підтверджує, що «Свобода» розглядається «як спецназ опозиції».

В той же час О.Тягнибок вважає, що ці місця не є найгіршими.

«Це є місця найближчі до вхідних дверей для того, щоб запускати народ до Верховної Ради України, якщо цей парламент буде неправильно себе поводити», - зазначив він.

О.Тягнибок також запевнив, що місця, які попередньо відведені для депутатів від «Свободи», зовсім не завадять «свободівцям» виконувати свої парламентські обов’язки.

У свою чергу новообраний депутат від партії «Свобода» Андрій Мохник повідомив, що наразі до підготовчої групи з організації роботи ВР сьомого скликання взагалі передано чотири варіанти розподілу місць між депутатами в сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада член робочої групи з підготовки до проведення першої сесії новообраного парламенту Володимир Макеєнко розповів про попередній розподіл місць в сесійній залі між майбутніми фракціями новообраного парламенту.

Зокрема, він повідомив, що рішення з цього питання ще немає, але попередньо передбачається, що фракції КПУ та Партії регіонів будуть займати ті ж місця, що і в парламенті нинішнього скликання, депутати із партії «УДАР» займатимуть ті місця, де сьогодні розміщується фракція НУ-НС. Об’єднана опозиція буде на тих місцях, де сьогодні розміщується "БЮТ-Батьківщина", а ВО «Свобода», за попереднім розподілом, буде розміщуватися в кінці сесійної зали, за фракцією БЮТ.