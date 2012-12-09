У Європарламенті зареєстровано 6 варіантів резолюції по Україні

Документи, що представили 6 політичних груп Європарламенту із семи, оприлюднені на сайті законодавчого органу ЄС, повідомляє УКРІНФОРМ.

4 проекти резолюції мають назву «щодо України» або «щодо ситуації в Україні». Водночас політична група Європейської народної партії та «зелені» назвали свої документи «щодо виборів в Україні».

Аналіз шести проектів резолюції засвідчив, що європарламентарії, критично оцінюючи деякі внутрішні питання в Україні, зокрема, недоліки виборчого процесу, «застосування вибіркового правосуддя», перебування у місцях ув’язнення Юлії Тимошенко та Юрія Луценка, наголошують на необхідності подальшого просування України до політичної асоціації та економічної інтеграції з Євросоюзом.

У цьому зв’язку заявляється про готовність ЄС поглиблювати відносини з Україною шляхом підписання і ратифікації Угоди про асоціацію.

Євродепутати закликають українську владу усунути наявні проблемні питання та забезпечити прогрес у проведенні реформ.

Проекти резолюцій позитивно оцінюють процес візової лібералізації між Україною і ЄС, відзначаючи, що це є особливо важливим досягненням для українських громадян.

Участь в обговоренні українського питання візьме єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле.