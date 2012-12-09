Янукович назве кандидата в прем'єри і вирушить до Індії

13:11, 09 грудня 2012
Політика
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Президент України сьогодні, 9 грудня, відправляється з державним візитом до Республіки Індія. Віктор Янукович пообіцяв перед відльотом назвати кандидатуру на посаду глави Кабінету міністрів.

Віктор Янукович на виборчій дільниці № 800488 виборчого округу № 217 в Оболонському р-ні Києва. 28 жовтня

За словами глави Адміністрації Президента Сергія Льовочкіна, візит до Індії, який проходитиме з 9 по12 грудня, викликаний необхідністю розвитку відносин з країнами Південної Азії, яка є важливим напрямом зовнішньої політики.

Під час візиту Президент України проведе низку зустрічей, зокрема, з президентом Індії, а також прем'єр-міністром, віце-президентом, головою верхньої палати парламенту, і міністром закордонних справ країни, з якими обговорить низку питань двостороннього співробітництва.

Програма візиту також передбачає участь Януковича в роботі українсько-індійського ділового форуму.

За результатами візиту планується Спільну заяву глав держав, а також підписання двосторонніх документів, зокрема про надання взаємної правової допомоги, співпраці в науково-технічній сфері, галузях ядерної безпеки та охорони здоров'я.

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