Янукович назве кандидата в прем'єри і вирушить до Індії

За словами глави Адміністрації Президента Сергія Льовочкіна, візит до Індії, який проходитиме з 9 по12 грудня, викликаний необхідністю розвитку відносин з країнами Південної Азії, яка є важливим напрямом зовнішньої політики.

Під час візиту Президент України проведе низку зустрічей, зокрема, з президентом Індії, а також прем'єр-міністром, віце-президентом, головою верхньої палати парламенту, і міністром закордонних справ країни, з якими обговорить низку питань двостороннього співробітництва.

Програма візиту також передбачає участь Януковича в роботі українсько-індійського ділового форуму.

За результатами візиту планується Спільну заяву глав держав, а також підписання двосторонніх документів, зокрема про надання взаємної правової допомоги, співпраці в науково-технічній сфері, галузях ядерної безпеки та охорони здоров'я.