Росія розраховує, що до 2015 року Україна увійде до Митного союзу

«Ми ведемо велику роботу з Україною, намагаючись переконати українське керівництво увійти в Митний союз, - цитують Глазьєва РІА Новости. - Між Євразійською економічною комісією та Україною підписано два меморандуми про співпрацю, Україна активно взаємодіє з нами по ряду секторальних напрямків, насамперед це стосується військово-промислового комплексу, авіабудування, агропромислового комплексу. Але поки просунутися по шляху включення її до Митного союзу нам не вдається. Будемо сподіватися, що до 2015 року і це завдання буде вирішено», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня в Ашхабаді Президент Віктор Янукович сказав, що до деяких положень МС можна приєднатися.

В.Янукович зазначив, що з нового року набувають чинності більше 30 нових положень в рамках діяльності Митного союзу, і вони безпосередньо стосуються України та її товарів, торговельно-економічних відносин. «Ми добре розуміємо, що, якщо ми не знайдемо інструментів співпраці з Митним союзом, ми багато втратимо. Що сьогодні це є неприпустимим для економіки України. Про це йшлося, що наші пропозиції, які ми обговорюємо вже кілька років поспіль, вони зводяться до того, що нам потрібно приєднуватися до деяких положень Митного союзу, до тих правил, які є в Митному союзі, і ми повинні з ним рахуватися», - сказав Президент України.