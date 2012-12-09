Королева Єлизавета II звернеться до своєї нації в 3D-форматі

Королева Великобританії Єлизавета Друга стане першою монаршою персоною, яка звернеться з промовою до нації у форматі 3D, повідомляє в неділю РІА Новости з посиланням на газету Sun.

У традиційному посланні Єлизавета Друга не згадує про вагітність герцогині Кембриджської - подію, яка в останні дні не сходить з перших шпальт британських ЗМІ. Замість цього, як відзначає Sun, піддані в різдвяний вечір почують з вуст монаршої особи про святкування «Діамантового ювілею» (60-річчя сходження на трон королеви) і про минулі в Лондоні Олімпійських іграх, у відкритті яких брала участь королева.

Перше різдвяне послання Єлизавета Друга зробила в 1952 році по радіо. Перше телевізійне звернення королеви транслювалося в 1957 році.