«УДАР» не голосуватиме за кандидатуру Азарова на посаду прем’єра

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, «подання Президента України щодо призначення нового-старого прем’єра свідчить не лише про порожню лаву запасних у влади, а й про цілковите нехтування громадською думкою щодо дій уряду і абсолютне небажання усвідомити реальний стан речей в країні, зокрема, в економіці і соціальній сфері».

«У ситуації, коли всі експерти говорять про кризу, яка реально загрожує економіці України, Глава держави знову пропонує країні прем’єра-ретрограда, який разом зі своєю командою вже завалив всі «реформи», який не приховує своєї зневаги до всього українського, відкрито виступає за зміну зовнішнього курсу України, керує Держбюджетом в ручному режимі і зловживає своєю посадою для лобізму наближених до влади структур», - наголосили в «УДАРі»

«Друге пришестя» Азарова на прем’єрство свідчить про те, що в кадровій політиці Президент керується виключно особистою відданістю і керованістю, а не професійними якостями претендентів на високі посади», - вважають в партії.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович в неділю перед відльотом до Індії вніс на розгляд Верховної Ради кандидатуру М.Азарова на посаду прем’єр-міністра України.