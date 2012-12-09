Новий уряд може бути сформовано наступного тижня

«Очікується, що новий парламент України збереться на перше засідання 12 грудня, а склад нового уряду буде сформований не раніше 13-14 грудня. Питання про призначення прем'єра буде розглянуто на наступному тижні», - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, у неділю Президент України Віктор Янукович перед відльотом до Індії вніс на розгляд Верховної Ради кандидатуру М.Азарова на посаду прем'єр-міністра.

Як повідомляв УНІАН раніше, 3 грудня Президент у зв'язку з обранням багатьох членів Кабміну народними депутатами підписав указ про відставку прем'єр-міністра Миколи Азарова і уряду.

«Керуючись статтею 115 Конституції України та відповідно до пункту 9 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: прийняти відставку прем'єр-міністра України Азарова Миколи Яновича, що має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів України. Прийняти відставку Кабінету міністрів України ». Указом Президент доручив Кабінету міністрів продовжувати виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабміну.