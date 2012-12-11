Опозиція заявляє, що за "печерне правосуддя" Кузьмін має відповісти

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві партії «Батьківщина» у відповідь на лист Р.Кузьміна до Президента США Барака Обами, в якому він звинуватив лобістські структури у підготовці його арешту на території Сполучених Штатів.

«Візьмемо на себе сміливість вказати пану Кузьміну, що він все переплутав. Це в Україні, а не в Америці арешти можливі за політичним замовленням на прохання лобістів. Це в Україні, а не в Америці судові рішення виносяться не за буквою закону, а за вказівкою якоїсь впливової особи. Це в Україні, а не в Америці, прийнято апелювати до Президента, аби той вплинув на правосуддя», – йдеться в заяві «Батьківщини».

«Ви, пане Кузьмін, прекрасно знаєте, хто побудував таку систему печерного правосуддя в нашій країні. І в світі це знають», – підкреслили в партії.

«Це ви разом зі своїм Президентом зганьбили систему правосуддя і знищили юриспруденцію. Ви ввели практику цинічного фабрикування справ і замовних вироків. І за все це ви обов’язково відповісте», – заявили у партії Ю.Тимошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 10 грудня, Р.Кузьмін в оприлюдненому на офіційному сайті Генеральної прокуратури листі до Президента США Б.Обами заявив, що йому анулювали багаторазову п'ятирічну візу у США без пояснення причин.

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Посол США в Україні Джон Теффт підтверджив анулювання багаторазової 5-річної візи Р.Кузьміну. «На жаль, я не можу вдаватися в конкретні деталі щодо причин, чому його віза скасована. Тому що у нас дуже суворі закони, які захищають недоторканність приватного життя», - сказав посол. При цьому він запевнив, що сам Р.Кузьмін знає причину, чому йому було відмовлено у візі.