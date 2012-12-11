Янукович ще не знає, чи підпише держбюджет

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам в Індії.

Як зазначив В.Янукович, він бачив проект бюджету на стадії його розробки урядом, але не знає, які були внесені поправки під час його розгляду в парламенті.

На цю тему: Мер не хоче віддавати в держбюджет 150 млн.

Президент підкреслив, що визначатиметься з питанням підписання ухваленого бюджету після того, як отримає висновок експертного управління Адміністрації Президента.

«Поки я його (бюджет) не бачив», - сказав В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 грудня ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

На цю тему: Держбюджет-2013 поклали Януковичу на стіл

10 грудня на сайті ВР з’явилася інформація, що закон про державний бюджет України на 2013 рік направлено на підпис Президенту.