Держбюджет-2013 поклали Януковичу на стіл

11:32, 10 грудня 2012
Політика
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Закон про держбюджет-2013 направлений на підпис Президенту.

Віктор Янукович

Закон про державний бюджет України на 2013 рік направлено на підпис Президенту України Віктору Януковичу.

Відповідна інформація міститься на сайті Верховної Ради України. Згідно з нею, закон на підпис главі держави переданий сьогодні, 10 грудня.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 грудня ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

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Водночас народний депутат 6-го скликання Юрій Кармазін 7 грудня заявив УНІАН, що закони на засіданні парламенту 6 грудня були ухвалені з порушеннями норм Конституції.

“Я, відповідно до статті 48 закону про Регламент Верховної Ради, написав подання голові ВР, щоб не підписував законопроекти у зв’язку з порушенням порядку їх прийняття і невідповідності Конституції. В залі були відсутні 79 чоловік, тобто вони не були зареєстровані і не могли брали участь в голосуванні, хоча їх картки спрацювали, тобто таким чином була порушена Конституція України”, - підкреслив він. При цьому Ю.Кармазін наголосив, що йдеться не тільки про процедуру ухвалення закону про держбюджет на 2013 рік, але й про його зміст.

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