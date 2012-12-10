Держбюджет-2013 поклали Януковичу на стіл

Закон про державний бюджет України на 2013 рік направлено на підпис Президенту України Віктору Януковичу.

Відповідна інформація міститься на сайті Верховної Ради України. Згідно з нею, закон на підпис главі держави переданий сьогодні, 10 грудня.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 грудня ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

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Водночас народний депутат 6-го скликання Юрій Кармазін 7 грудня заявив УНІАН, що закони на засіданні парламенту 6 грудня були ухвалені з порушеннями норм Конституції.

“Я, відповідно до статті 48 закону про Регламент Верховної Ради, написав подання голові ВР, щоб не підписував законопроекти у зв’язку з порушенням порядку їх прийняття і невідповідності Конституції. В залі були відсутні 79 чоловік, тобто вони не були зареєстровані і не могли брали участь в голосуванні, хоча їх картки спрацювали, тобто таким чином була порушена Конституція України”, - підкреслив він. При цьому Ю.Кармазін наголосив, що йдеться не тільки про процедуру ухвалення закону про держбюджет на 2013 рік, але й про його зміст.