«Свобода» не ночуватиме у сесійній залі - не бачить потреби
20:14, 12 грудня 2012Політика
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Лідер фракції «Свобода» Олег Тягнибок не бачить потреби, щоб опозиція залишалася в сесійній залі на ніч для блокування трибуни.
Олег Тягнибок: що ви думаєте, ми не відіб’ємо їх?
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Тягнибок сказав в інтерв’ю журналістам.
На запитання журналістів, чи залишатимуться вони вночі в сесійній залі, О.Тягнибок відповів: «Думаю що ні. Просто я розумію навіть, якщо вони (йдеться про Партію регіонів – УНІАН) захочуть тут ночувати, то, що ви думаєте, ми не відіб’ємо їх?». «Якщо буде треба, то буде любе і різне. Ми ж за Україну, ми за державу, ми за закон», - підкреслив О.Тягнибок.
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