«Свобода» не ночуватиме у сесійній залі - не бачить потреби

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Тягнибок сказав в інтерв’ю журналістам.

На запитання журналістів, чи залишатимуться вони вночі в сесійній залі, О.Тягнибок відповів: «Думаю що ні. Просто я розумію навіть, якщо вони (йдеться про Партію регіонів – УНІАН) захочуть тут ночувати, то, що ви думаєте, ми не відіб’ємо їх?». «Якщо буде треба, то буде любе і різне. Ми ж за Україну, ми за державу, ми за закон», - підкреслив О.Тягнибок.