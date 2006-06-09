Перший секретар Політради СПУ Йосип ВІНСЬКИЙ наголошує, що Соцпартія не створюватиме коаліції з Партією регіонів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Соціалістичної партії України.

Й.ВІНСЬКИЙ заявив: "Соціалістична партія України бачить коаліцію у Верховній Раді України у складі трьох політичних сил - СПУ, БЮТ, "Наша Україна". Ми не розглядаємо можливість створення парламентської більшості у іншому форматі".

Коментуючи заяву секретаря Політради СПУ Геннадія ЗАДИРКА про те, що затягування "коаліціади" створює загрозу економічній та політичній стабільності України, а тому на розгляд Політради СПУ може бути винесене питання про створення коаліції в іншому форматі, Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що "це його особиста думка, яка йде в розріз з позицією Політради СПУ”.

Водночас він нагадав, що 6 червня Політрада СПУ ухвалила рішення про те, що “в разі неможливості створення коаліції в демократичному форматі, Політвиконком СПУ має підготувати пропозиції для прийняття рішення про перехід партії в опозицію".