Опозиція хоче створити у ВР групу контролю за виконанням рішень Євросуду

Про це повідомила народний депутат, дружина екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Ірина Луценко в ефірі каналу ТВі, передає Українська правда.

"Я думаю, що буде створена група на базі фракції "Батьківщини", до неї мають приєднатися "Свобода" і "УДАР", це буде група парламентського контролю, скоріш за все, за виконанням рішень саме Європейського суду", - сказала вона.

Луценко висловила думку, що до кінця грудня Європейський суд з прав людини винесе рішення за скаргою екс-прем'єра Юлії Тимошенко на її користь, так само як це було зроблено за скаргою Луценка.

"Це буде дієва група контролю, і ми будемо відслідковувати, як українська влада буде виконувати рішення Євросуду", - зазначила депутат.

Вона також повідомила, що зараз її чоловіку надається певне лікування в колонії.

"Ми застосували рішучу силу до Менської колонії, яка полягала в запрошенні туди прокуратури Чернігівської області. Приїжджав наглядаючий прокурор, який наглядає саме за пенітенціарною службою, туди була запрошена омбудсмен Валерія Лутковська, туди заїхала група народних депутатів. Ми зайшли в Менську колонію, пенітенціарну службу, прокуратуру, було перевірено заяву Луценка, дійсно лікування йому не надавалося, обстеження не проводилося, спеціалісти необхідні не були запрошені... На сьогоднішній день після такого рушійного удару медикаменти тепер надаються", - сказала дружина екс-міністра.

Вона додала, що зараз намагається запросити в колонію незалежних лікарів, які пояснили б причини болів у Луценка, оскільки досі він знаходиться на знеболювальних.

На запитання, як пройшов День народження її чоловіка, Ірина Луценко розповіла, що 14 грудня три адвокати і вона приїхали до Менської колонії, і їх одразу ж пропустили, хоча зазвичай "3-4 години відбуваються проволочки".

За словами дружини екс-міністра, вона привезла йому багато смачної їжі та листів із словами підтримки.