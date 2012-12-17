Мером Єнакієвого обрали регіонала, якого «благословив» Янукович

Єнакіївським міським головою за результатами вчорашніх виборів став кандидат від Партії регіонів Валерій Олійник 1970 року народження.

Про це повідомили УНІАН у Донецькій обласній організації Партії регіонів.

У повідомленні наголошується, що перемога В. Олійника стала більш ніж переконливою - з результатом 90,4% він обійшов всіх своїх конкурентів, що претендували на посаду мера. За нього проголосувало 42 тис. 220 виборців з 46 тис. 706, які взяли участь у голосуванні. Підсумкова явка становила 43,97%.

Наступні за В. Олійником за кількістю голосів кандидат від КПУ Василь Лавриненко і кандидат від об'єднаної опозиції «Батьківщина» Ігор Славгородський набрали відповідно 5,7% і 1%.

Як повідомляв УНІАН, в Єнакієвому Донецької області кандидатами на посаду мера на позачергові вибори 16 грудня балотувалося 5 осіб, що представляли різні політичні сили.

Водночас ще 19 жовтня Інтернет-ЗМІ поширили відео, на якому 18 жовтня під час відвідин школи в Єнакієвому Президент України Віктор Янукович публічно назвав В.Олійника новим мером міста.

У день виборів міського голови м. Єнакієвого, 16 грудня, в Донецькому обласному штабі партії «УДАР» заявили, що низьку явку на виборчі дільниці ( станом на 16.00 явка виборців була близько 30%) члени комісій компенсували численними порушеннями і фальсифікаціями.

Довідка УНІАН. Причиною для позачергових виборів стала смерть мера Єнакієвого Сергія Рухадзе, який помер у серпні 2012 року після перенесеного інсульту. Вибори нового мера були призначені на 16 грудня 2012 року.