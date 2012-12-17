Мером Єнакієвого обрали регіонала, якого «благословив» Янукович
«Регіонала» Валерія Олійника обрали міським головою міста Єнакієвого на Донеччині.
Єнакіївським міським головою за результатами вчорашніх виборів став кандидат від Партії регіонів Валерій Олійник 1970 року народження.
Про це повідомили УНІАН у Донецькій обласній організації Партії регіонів.
У повідомленні наголошується, що перемога В. Олійника стала більш ніж переконливою - з результатом 90,4% він обійшов всіх своїх конкурентів, що претендували на посаду мера. За нього проголосувало 42 тис. 220 виборців з 46 тис. 706, які взяли участь у голосуванні. Підсумкова явка становила 43,97%.
Наступні за В. Олійником за кількістю голосів кандидат від КПУ Василь Лавриненко і кандидат від об'єднаної опозиції «Батьківщина» Ігор Славгородський набрали відповідно 5,7% і 1%.
Як повідомляв УНІАН, в Єнакієвому Донецької області кандидатами на посаду мера на позачергові вибори 16 грудня балотувалося 5 осіб, що представляли різні політичні сили.
Водночас ще 19 жовтня Інтернет-ЗМІ поширили відео, на якому 18 жовтня під час відвідин школи в Єнакієвому Президент України Віктор Янукович публічно назвав В.Олійника новим мером міста.
У день виборів міського голови м. Єнакієвого, 16 грудня, в Донецькому обласному штабі партії «УДАР» заявили, що низьку явку на виборчі дільниці ( станом на 16.00 явка виборців була близько 30%) члени комісій компенсували численними порушеннями і фальсифікаціями.
Довідка УНІАН. Причиною для позачергових виборів стала смерть мера Єнакієвого Сергія Рухадзе, який помер у серпні 2012 року після перенесеного інсульту. Вибори нового мера були призначені на 16 грудня 2012 року.