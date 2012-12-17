ЗМІ: У викраденої в Сирії українки в Москві живуть дочка і колишній чоловік

Про це йшлося в сюжеті, який показав телеканал НТВ у програмі «Центральне телебачення».

«Маленька Лінда звикла, що мама живе окремо. Часто літала до неї в гості – навіть це неспокійне сирійське літо вони провели разом. Але після від'їзду дочки знову взялася за роботу – знімала зачистку передмість Дамаска від бойовиків, допити опозиціонерів і мітинги на підтримку сирійського президента», - повідомила кореспондент Анастасія Єфімова, яка провела декілька днів із рідними А.Кочнєвої, знімаючи сюжет.

Про те, що її викрали, А.Кочнєва повідомила колишньому чоловіку Дмитру Петрову сама - спочатку прислала SMS, потім відбулась коротка телефонна розмова. Тільки невдовзі дзвінки припинилися, А.Кочнєва вимкнула телефон. Викрадачі спочатку не називали суму, просто ламаною російською вимагали гроші.

Повідомляється, що таку ж інформацію журналістка повідомила й своїй мамі Людмилі Дударенковій, яка проживає в Одесі. «О першій ночі вона подзвонила. Я, звичайно, почала знову сварити її: «Я ж тобі говорила, а ти ніколи не слухала мене», - розповіла мати, додавши, що дочка попросила поставити за неї свічку, хоча вона й нехрещена.

«Від безвиході мати спочатку звернулася до російського посольства – адже А.Кочнєва більше десяти років працювала в Москві. Написала листа – спочатку десяток рядків від руки, чернетку, потім начисто. Але формально викрадена журналістка – громадянка України. Людмила Дударенкова українським дипломатам вдячна: вислухали, прийняли, але за два місяці так нічим і не допомогли», - розповідає автор сюжету.

За інформацією журналістів НТВ, А.Кочнєва постійно виїжджала з Росії в гарячі точки на Близькому Сході: Ліван, Палестина, Йорданія та Сирія, куди вона переїхала рік тому, залишивши сім'ю в Росії. У репортажі є кадри, зняті за місяць до її викрадання в м. Хомс, де, як припускається, зараз можуть утримувати Анхар.

Коментуючи вимоги про суму викупу, колишній чоловік А.Кочнєвої вважає, що запитана сума в 50 млн дол. є позамежною, оскільки бойовики або не розраховують їх отримати, або переслідують інші цілі.

Як повідомляв УНІАН, А.Кочнєву викрали бойовики основного сирійського опозиційного воєнізованого угрупування, яке іменує себе підрозділом Вільної сирійської армії.

8 листопада в Facebook з'явилося відеозвернення А.Кочнєвої з проханням виконати вимоги викрадачів. Проте про вимоги заручниця не повідомила.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що сирійські повстанці вимагають за викрадену українку 50 млн дол., і погрожують стратити А.Кочнєву 13 грудня, якщо до того часу не отримають викуп. У другому зверненні, опублікованому 28 листопада, журналістка заявила, що прибула до Сирії за завданням російських спецслужб, займаючись перекладом переговорів одного з російських офіцерів із його сирійськими колегами.

У МЗС України запевняють, що вживають усесторонні заходи для звільнення А.Кочнєвої.

А.Кочнєва приїхала до Сирії після того, як у цій країні почався конфлікт. Там вона працювала на порталі Утро.ру і займалася супроводом журналістів, які приїжджали до Сирії. До цього вона працювала в Москві директором турфірми "Йорданський клуб".

А.Кочнєва співпрацювала з багатьма російськими ЗМІ, зокрема НТВ, РЕН ТВ і Russia Today, але в момент викрадання не входила до знімальної групи будь-якого з цих каналів.