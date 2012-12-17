Яценюк вирішив застерегти Януковича перед переговорами у Кремлі

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк заявив сьогодні під час прес-конференції.

«Президент України не має жодних повноважень на підписання будь-яких документів щодо вступу України до Митного союзу, так як це прямо протирічить закону України про основи внутрішньої та зовнішньої політики», - сказав А.Яценюк.

Він наголосив, що якщо Президент «хоча б подумає» про підписання такої угоди, це стане ще однією підставою для порушення питання про імпічмент.

А.Яценюк зауважив, що опозиціонери обговорювали питання, яким чином діяти, якщо буде підписана угода про приєднання України до Митного союзу.

«У нас є декілька варіантів розвитку подій, і тому ми будемо дивитися, що саме завтра підпише Президент Янукович», - сказав А.Яценюк.

За його словами, згідно з попередньою інформацією, В.Янукович завтра може домовитись про зниження ціни на газ. При цьому А.Яценюк додав, що якщо ціна буде знижена, то опозиція вимагатиме зниження усіх тарифів для населення України.

«За нашою інформацією, мова йде про двократне зменшення ціни на газ», - сказав він.

При цьому лідер фракції «Батьківщина» наголосив, що опозиція не сприймає зниження ціни на російський газ в обмін на продаж України.

«Ми очікуємо, в обмін на що влада збирається отримати дешевшу ціну на газ», - сказав А.Яценюк.

Він пообіцяв, що в разі підписання угоди про вступ України до Митного союзу, реакція опозиції буде дуже жорсткою.

А.Яценюк також зауважив, що попередньо мова йшла про два можливі варіанти. Перший - підписання угоди і другий – влада думатиме, за якою формулою співпрацювати з Митним союзом.

«Для того щоб думати, треба, по-перше, мати те, чим думають», - сказав він.

А.Яценюк додав, що для України пріоритетом є підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

«Між двома стільцями - хтось завжди між ними попадає, ще й на щось не те сідає», - сказав лідер «Батьківщини».

Як повідомляв УНІАН, за даними джерел, завтра в Кремлі відбудуться переговори президентів України і РФ В.Януковича і Володимира Путіна.

За словами співрозмовника агентства, згідно з попередньою програмою, переговори відбудуться з 18.00 до 20.00 мск.

Передбачається, що з російського боку, окрім В.Путіна, в них візьмуть участь глава «Газпрому» Олексій Міллер, міністр енергетики РФ Олександр Новак і глава МЗС Сергій Лавров.

13 грудня Президент заявив, що Україна "поступово приєднуватиметься до правил Митного союзу".