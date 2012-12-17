Політологи назвали Клюєва першим кандидатом на крісло віце-прем'єра

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення політтехнолог, директор компанії Berta Communications Тарас Березовець і директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко висловили сьогодні на прес-конференції в Києві.

Так, відповідаючи на запитання, хто може зайняти місце першого віце-прем'єра після відставки Валерія Хорошковського, Т.Березовець сказав: «Андрій Клюєв. Він сумістить це з посадою міністра економіки».

З його думкою погодився В.Фесенко. «Я думаю, дійсно це варіант номер один. Така комбінація обговорюється в кулуарах. Ми пам'ятаємо, що така ситуація вже була. І для Азарова це дуже прийнятний варіант. Тандем Азарова-Клюєва вже працював. І думаю, що допомога Клюєва, підтримка Президента, партії зіграли свою роль при затвердженні Миколи Яновича», - зазначив експерт.

Разом із тим В.Фесенко додав, що допускає й інші варіанти кандидатур.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня В.Хорошковський подав Президенту України Віктору Януковичу заяву про відставку з посади першого віце-прем'єр-міністра України у зв'язку з незгодою з повторним призначенням М.Азарова на посаду прем'єр-міністра України.

Як повідомили в прес-службі В.Хорошковського, він вважає цю кандидатуру «не здатною проводити економічні реформи й захищати стратегічний курс нашої держави на євроінтеграцію».