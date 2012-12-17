Аваков збирається повернути втрачений бізнес

Один із засновників фінансово-промислової групи «Інвестор», харківський екс-губернатор, народний депутат України Арсен Аваков прагнутиме повернути свій втрачений в Україні бізнес.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 15 грудня на прес-конференції в Харкові, який він відвідав після майже 1,5-річного перебування за кордоном.

«Я спробую забрати все те, що незаконно відібране у акціонерів АТ «Інвестор», - заявив А.Аваков.

На запитання журналіста, що саме він спробує повернути, А.Аваков відповів: «Коли ви будете аудитором, то я з вами сяду і уважно вам покажу. До цього часу ми обмежимося тими заявами, які хочемо зробити».

За словами А.Авакова, через його опосередковане керівництво в бізнес-структурах, «цим займатиметься Правління», а він сам надаватиме «усіляке сприяння цьому процесу».

«Всім цим, - уточнив він, - займатиметься Марина Єпішина (в.о. голови правління ПАТ «Інвестор» - УНІАН), і я думаю, що ми послідовно про це сповіщатимемо трудящих».

Окрім ліквідованого банку «Базис», що входив до АТ «Інвестор», А.Аваков також буде, за його словами, боротися за низку бізнес-структур, серед яких ЗМІ та готель «Київський».

На жартівливе запитання журналістів про те, «що ви вивезли, й куди ви вивезли» (маються на увазі активи, про виведення яких з України писали ЗМІ - УНІАН), А.Аваков відповів: «Замало у мене коштів було за кордоном для зовнішньої революції, на жаль. І неправда, що я вивів за кордон скільки-небудь значні кошти. Скільки-небудь значні, це означає, що кошти були максимум на те, щоб жити й займатися деякою діяльністю, і все. А для того, щоб найняти банди іноземних найманців або, як тут писали деякі видання, платити за імідж Тимошенко в Європі, на жаль, таких ресурсів у Харкові ми не заробили».

Як повідомляв УНІАН, в лютому 2012 року А.Аваков повідомив в інтерв'ю харківському виданню «Головне», що група компаній «Інвестор» продала практично всі свої активи в Україні.

На прес-конференції в Харкові А.Аваков також заявив, що не виключає відродження ліквідованого банку «Базис», що входив до заснованої ним фінансово-промислової групи «Інвестор».

Довідка УНІАН. ПАТ «Інвестор» (Харків) створено в 1992 р. За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України, станом на квітень 2012 р. 42,064% у статутному капіталі належали Інні Аваковій (дружині А.Авакова), а 1,69% - Олександру Авакову (його сину).

Банк «Базис» засновано в 1991 р. під керівництвом А.Авакова. За класифікацією НБУ «Базис» належить до групи невеликих фінустанов із активами менше 3 млрд грн. Банк входить до складу фінансово-промислової групи «Інвестор». Його найбільшими бенефіціарами на 1 квітня 2012 року були Олег Гаєвий, Ігор Моркотонов, Ігор Котвицький.

У квітні 2012 р. у банку ПАТ «АКБ «Базис» введено тимчасову адміністрацію НБУ. Нацбанк України постановою № 357 від 23 серпня 2012 р. ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора.

Слідче управління ГУ МВСУ в Харківській області щодо службових осіб ПАТ «АКБ «Базис» порушило кримінальну справу за звинуваченням у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, здійсненим у особливо великих розмірах або організованою групою. В міліції повідомили, що посадовці банку «Базис» за декілька років незаконно вивели з фінансової установи активи на суму понад 600 млн грн.

26 січня 2012 р. прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу стосовно А.Авакова за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень та влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення й передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн грн.

31 січня 2012 р. А.Авакова оголосили в міжнародний розшук.

25 березня А.Авакова було затримано в італійському місті Фрозіноне. Апеляційний суд Риму 12 квітня звільнив А.Авакова з-під варти.

Восени 2012 р. А.Авакова було обрано народним депутатом України від ВО «Батьківщина». 11 грудня екс-губернатор повернувся з Італії до України й 12 грудня склав присягу народного депутата.

За повідомленням прес-служби прокуратури Харківської області від 11 грудня, Червонозаводський районний суд Харкова скасував ухвалу про затримання й взяття під варту обвинуваченого в перевищенні влади та службових повноважень екс-губернатора А.Авакова у зв'язку з обранням його народним депутатом України.