Експерт: У новому парламенті - кожен п'ятий нардеп не має вищої освіти

Опозиція у Верховній Раді VIІ скликання дуже нефахова, тому влада буде постійно перегравати її.

Таку думку у коментарі Gazeta.ua висловив директор Інституту трансформації суспільства, економіст Олег Соскін.

Зокрема, відповідаючи на питання про те, чому опозиція говорить про Держбюджет-2013 як про документ соціального краху, проте не перешкоджала його ухваленню у парламенті, економіст зауважив: "Опозиція не розбирається у цьому. Вони дуже нефахові. Вони не розуміють, що таке фінансова система і її механізми. Там дуже багато людей взагалі без вищої освіти".

Зокрема, йдеться про парламент 7-го скликання, зауважив Соскін.

"Наскільки я знаю, серед народних депутатів кожен 5 взагалі не має вищої освіти. Ці люди без фахової економічної підготовки. Вони не пройшли школу, щоб взагалі працювати на такому рівні. Такого дилетантсько-аматорського складу Верховної Ради як зараз ще не було. У влади хоч є менеджери, а в опозиції навіть їх немає. Вони навіть не розуміють, що таке бюджет чи платіжний баланс", - додав він.

На його думку, "свободівці" мають енергію, та ще не мають багато досвіду.

"Для них це буде величезна проблема. Слава Богу, що в них є енергія, але ж в них немає економічного мозку. Тому вони й не виступають. Це погано, бо оскільки вони не володіють цими інструментами, правлячий режим весь час буде їх обігравати", - пояснив Соскін.

Проте, експерт не виключив, що закон про держбюджет ще можуть переглянути.