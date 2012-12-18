Рибачук: скасування візиту в РФ могла спричинити розмова Януковича з Баррозу

Таку думку у коментарі кореспонденту УНІАН висловив засновник громадської організації «Центр UA», один із ініціаторів Громадської кампанії «Новий Громадянин» Олег Рибачук, коментуючи перенесення запланованого на сьогодні візиту Президента України до Москви для переговорів з Президентом РФ Володимиром Путіним.

Як зазначив експерт, в умовах ведення діалогу одночасно зі Сходом і Заходом В.Янукович веде гру і намагається реанімувати себе як зовнішньополітичного гравця. О.Рибачук нагадав, що раніше В.Путін чітко заявив, що зустріч з В.Януковичем відбудеться тільки якщо для цього з’являться обставини. «Тобто або ви приїжджаєте здаватись, або ніхто з вами говорити не буде», – додав він, пояснюючи позицію Москви.

З іншого боку експерт нагадав, що вчора В.Янукович провів телефонну розмову з Президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу. Вони домовились, що Саміт Україна-ЄС відбудеться 25 лютого у Брюсселі. На думку О.Рибачука, цілком очевидно, що йшлося не виключно про дату саміту, а президенти досягнули певних домовленостей, які й дозволили нарешті визначити строки проведення саміту. Експерт не виключив, що ця розмова також могла вплинути на перенесення сьогоднішнього візиту В.Януковича до Москви.

Окремо О.Рибачук зауважив, що керівництво Росії усіма своїми діями, зокрема й надкатегоричною позицією щодо можливої участі України в Митному союзі, демонструє відверту зневагу до В.Януковича. За його словами, якщо у Президента України ще є залишки гідності, то він не може дозволити «злити країну повністю».

Крім того, зазначив експерт, вагомим є чинник бізнес-груп з оточення В.Януковича. За словами О.Рибачука, є приклад таких учасників Митного союзу як Білорусі, Казахстану, де місцевий бізнес опинився під повним контролем російських структур. Українські олігархи мають розуміти, що в разі вступу держави до МС, вони втратять економічний контроль над країною, а разом з нею і над власним бізнесом, заявив експерт.

Як повідомляв УНІАН, запланований на сьогодні, 18 грудня, робочий візит Президента України В.Януковича до Російської Федерації було перенесено.

Прес-служба Президента України нагадала, що темами зустрічі Президентів України і Росії визначені актуальні питання українсько-російського співробітництва, насамперед в енергетичній і торгово-економічній сферах. Зокрема – вироблення взаємоприйнятого механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану.

«Для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв'язку з цим сторони домовилися про перенесення строків візиту», – зазначили у прес-службі.

13 грудня В.Янукович заявив, що Україна буде «поступово приєднуватися до правил Митного союзу».

Представники опозиції жорстко засудили цю заяву В.Януковича. Вони та низка експертів вважають, що приєднання України до положень МС зробить неможливим підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.