У ялтинському зоопарку народилися рідкісні білі левенята

Про це повідомив УНІАН директор звіринця Олег Зубков.

«Очі відкривають, їдять добре. Здоров'я малюків не викликає побоювання у ветеринарів», - сказав О.Зубков.

Потомство принесли Гера і Принц. «Мама відмовилася від малюків, не стала годувати, а батько вилизував, обігрівав. Малюків забрали у батьків і дають спеціальні суміші», - сказав директор зоопарку.

Білі леви з'явилися на світ цими днями. Імен у них поки що немає – малюкам має виповнитися хоч би місяць: давати імена зовсім маленьким дитинчатам – погана прикмета.

Всього на сьогодні в ялтинському зоопарку і білогірському сафарі-парку, що належать О.Зубкову, живуть півтора десятка білих левів.