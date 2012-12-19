У ялтинському зоопарку народилися рідкісні білі левенята
11:35, 19 грудня 2012Політика
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Троє дитинчат - двоє дівчаток і хлопчик - народилися у білих левів у Ялтинському зоопарку «Казка» в Криму.
Мама відмовилася від малюків, не стала годувати. Фото прес-служби зоопарку "Казка"
Про це повідомив УНІАН директор звіринця Олег Зубков.
«Очі відкривають, їдять добре. Здоров'я малюків не викликає побоювання у ветеринарів», - сказав О.Зубков.
Потомство принесли Гера і Принц. «Мама відмовилася від малюків, не стала годувати, а батько вилизував, обігрівав. Малюків забрали у батьків і дають спеціальні суміші», - сказав директор зоопарку.
Білі леви з'явилися на світ цими днями. Імен у них поки що немає – малюкам має виповнитися хоч би місяць: давати імена зовсім маленьким дитинчатам – погана прикмета.
Всього на сьогодні в ялтинському зоопарку і білогірському сафарі-парку, що належать О.Зубкову, живуть півтора десятка білих левів.
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