Міліція запевняє, що жодних справ проти Шкіля у неї немає

Як зазначається в повідомленні, у деяких Інтернет-виданнях з’явилася інформація про кримінальне переслідування колишнього народного депутата А.Шкіля. Він заявив, що у зв’язку з цим змушений був залишити територію України.

В УЗГ зазначають, що «проти А.Шкіля за фактом організації масових безпорядків у березні 2001 року було порушено кримінальну справу, а його самого взято під варту. Після обрання у 2002 році фігуранта нардепом запобіжний захід стосовно нього скасовано, а матеріали кримінальної справи виділено в окреме провадження. У жовтні 2012 року кримінальну справу було перекваліфіковано та направлено на подальше розслідування. Згодом досудове слідство у справі зупинено у зв’язку із закінченням строків давності (10 років)».

«На сьогодні А.Шкіль до кримінальної відповідальності у цій кримінальній справі не притягується та після її прийняття до провадження Печерським РУГУМВС України в м. Києві до органів внутрішніх справ не викликався», - повідомляє МВС.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня з’явилася інформація, що А.Шкіль, який не потрапив до парламенту сьомого скликання і таким чином позбувся депутатської недоторканності, виїхав до Чехії і не виключає, що проситиме політичного притулку. «Все залежить від України. Якщо події будуть розвиватися так, як вони розвиваються, то я не виключаю такої можливості», - сказав він ZN.ua у відповідь на питання про політичний притулок.

При цьому А.Шкіль зазначив, що політичні переслідування щодо нього ніколи не припинялися, а справу про події 9 березня 2001 року біля Адміністрації Президента під час акції «Україна без Кучми» досі не закрито.

Опозиціонер також підтвердив, що в Україні заарештували частину його майна, проте повідомив, що йому невідомо, з чим це пов'язано. «Ніякою іншою діяльністю, окрім політичної, я ніколи не займався», - сказав він.

Нагадаємо, що А. Шкіль отримав у списку Об'єднаної опозиції «Батьківщина» на парламентських виборах 2012 року непрохідне 87-ме місце (партія отримала в Раді 62 мандатів).