Кузьмін чекає на дозвіл лікарів, щоб допитати Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на питання журналістів у ході прямої лінії в газеті «Комсомольская правда в Украине».

«У прокуратури достатньо доказів для пред'явлення звинувачень екс-прем'єру. На сьогодні є кілька медичних висновків, які не рекомендують слідчим спілкуватися з Тимошенко. Тільки-но такий дозвіл буде одержаний, ми працюватимемо з Тимошенко», - сказав Р.Кузьмін.