Кузьмін чекає на дозвіл лікарів, щоб допитати Тимошенко
13:36, 19 грудня 2012Політика
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Перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін у черговий раз заявляє про намір допитати екс-прем'єра Юлію Тимошенко у справі про вбивство Євгена Щербаня, тільки-но лікарі дозволять проводити з нею слідчі дії.
Кузьмін знову заявляє про намір допитати Тимошенко
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на питання журналістів у ході прямої лінії в газеті «Комсомольская правда в Украине».
«У прокуратури достатньо доказів для пред'явлення звинувачень екс-прем'єру. На сьогодні є кілька медичних висновків, які не рекомендують слідчим спілкуватися з Тимошенко. Тільки-но такий дозвіл буде одержаний, ми працюватимемо з Тимошенко», - сказав Р.Кузьмін.
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