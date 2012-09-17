Тимошенко подала на Кузьміна до Лондонського суду

Захист екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко подав до Лондонського суду позов до заступника генерального прокурора України Рената Кузьміна із вимогою спростувати розповсюджену ним неправдиву інформацію про екс-прем’єра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, де проходить курс лікування Ю.Тимошенко, заявив її захисник, народний депутат України Сергій Власенко.

За його словами, позов подано минулого тижня. «Цей позов подано на минулому тижні, будемо вимагати спростувати неправдиву інформацію, яка розповсюджена», - сказав С.Власенко.

Довідка УНІАН. Є.Щербаня було вбито 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, що містила більш як 20 епізодів, зокрема, вбивство голови НБУ Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими було визнано 8 чоловік, всі вони звинувачуються в бандитизмі (ст. 69 Кримінального кодексу України). Троє з них - Сергій Кулєв, Вадим Болотських і Леонід Добробатько – засуджені до довічного ув’язнення. Костянтин Нікулін та Ігор Пушняков засуджені до 15 років позбавлення волі. Сергій Володченко і Микола Малахов - до 11 років позбавлення волі, Едуард Косигін - до 11,5 років.

Колишній прем’єр-міністр Павло Лазаренко проходив у справі як замовник вбивств В.Гетьмана і Є.Щербаня. Цим вироком екс-прем'єр визнаний причетним до вбивства цих людей.

У серпні 2011 року Р.Кузьмін в інтерв'ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність Ю.Тимошенко до вбивства Є.Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної в США стосовно П.Лазаренка.

Наприкінці 2011 року Р.Кузьмін заявив, що фірма Somali Enterprises перерахувала гроші за вбивство Є.Щербаня. «Гроші, майже 3 мільйони доларів, на рахунки кілерів надійшли від фірм, які належать Лазаренку і Тимошенко. Можливо, я не точно висловився: ці фірми контролювалися цими двома людьми», - уточнив він.

4 квітня 2012 року син Є.Щербаня Руслан заявив про можливу причетність Ю.Тимошенко до вбивства його батька і закликав прокуратуру провести розслідування. З аналогічним проханням Р.Щербань звернувся також до Посольства США в Україні, оскільки в цій країні перебуває під домашнім арештом П.Лазаренко.

30 травня генеральний прокурор Віктор Пшонка заявляв, що у кримінальній справі про вбивство Є.Щербаня Ю.Тимошенко перебуває в статусі свідка.

9 серпня ц. р. в інтерв'ю газеті «Сегодня» Р.Кузьмін заявив, що Генпрокуратура готова пред'явити Ю.Тимошенко обвинувачення у справі про вбивство Є.Щербаня. «Як заявили німецькі лікарі, їй (Ю.Тимошенко – УНІАН) треба відпочити від стресів 8 тижнів. Ось ми і чекаємо, коли цей термін закінчиться. Як тільки лікарі скажуть, що можна її турбувати, ми з обвинуваченням відразу до неї прийдемо. У нас для цього все готово», - сказав він.