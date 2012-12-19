ЄС хоче почути від Росії про плани щодо України

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі високопоставлений європейський дипломат, це питання обговорюватиметься на саміті ЄС - Росія 21 грудня у Брюсселі.

“Ми очікуємо, що Росія розповість більше про свої плани щодо євразійської інтеграції, у тому числі щодо України. Україна – дуже важливий партнер у рамках “Східного партнерства”, - зазначив співрозмовник агентства.