ЄС хоче почути від Росії про плани щодо України
13:43, 19 грудня 2012Політика
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Європейський Союз хоче почути від Росії про плани євразійської інтеграції, у тому числі щодо України.
ЄС: Ми очікуємо, що Росія розповість більше про свої плани щодо євразійської інтеграції
Як повідомив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі високопоставлений європейський дипломат, це питання обговорюватиметься на саміті ЄС - Росія 21 грудня у Брюсселі.
“Ми очікуємо, що Росія розповість більше про свої плани щодо євразійської інтеграції, у тому числі щодо України. Україна – дуже важливий партнер у рамках “Східного партнерства”, - зазначив співрозмовник агентства.
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