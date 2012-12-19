ЄС хоче почути від Росії про плани щодо України

13:43, 19 грудня 2012
Політика
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Європейський Союз хоче почути від Росії про плани євразійської інтеграції, у тому числі щодо України.

ЄС: Ми очікуємо, що Росія розповість більше про свої плани щодо євразійської інтеграції

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі високопоставлений європейський дипломат, це питання обговорюватиметься на саміті ЄС - Росія 21 грудня у Брюсселі.

“Ми очікуємо, що Росія розповість більше про свої плани щодо євразійської інтеграції, у тому числі щодо України. Україна – дуже важливий партнер у рамках “Східного партнерства”, - зазначив співрозмовник агентства.

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