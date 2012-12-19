Герман заявила, що не піде працювати в Кабмін під керівництвом Табачника

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі народного депутата Ганни Герман.

"Я ніколи не буду працювати під керівництвом Дмитра Табачника, як і він ніколи не буде працювати моїм підлеглим. Я думаю, що ми з ним різної групи крові", - сказала Г.Герман.

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І додала, що вона поважає його компетентність, але підпорядкованою йому не буде.

Нагадаємо, в ЗМІ була поширена інформація про те, що народному депутату Ганні Герман нібито пропонують посаду міністра культури.