В Азарова кажуть, що Кабмін не прощався, а розгрібав хвости
13:37, 21 грудня 2012Політика
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Кабінет міністрів України провів сьогодні робоче засідання у зв'язку з великим обсягом питань, які накопичилися перед Новим роком.
Кабмін розглядав "великий обсяг питань"
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прес-секретар прем'єр-міністра України Миколи Азарова Віталій Лук’яненко.
Він наголосив, що на Кабміні розглядалися питання, які потребують якнайскорішого вирішення.
Як повідомляв УНІАН, за даними ZN.UA, це мало бути прощальне засідання, на якому Азаров ніби-то збирався подякувати членам уряду за роботу.
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