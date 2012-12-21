В Азарова кажуть, що Кабмін не прощався, а розгрібав хвости

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прес-секретар прем'єр-міністра України Миколи Азарова Віталій Лук’яненко.

Він наголосив, що на Кабміні розглядалися питання, які потребують якнайскорішого вирішення.

Як повідомляв УНІАН, за даними ZN.UA, це мало бути прощальне засідання, на якому Азаров ніби-то збирався подякувати членам уряду за роботу.