У Кіровограді на дверях офісу Табалових повісили курячі тушки

Як передає кореспондент УНІАН, у ході взяли участь близько півтори сотні осіб.

Опівдні група протестувальників під прапорами «Свободи» та УДАРу рушила центральними вулицями міста від пам’ятника Ангелу-охоронцю.

По вулиці Тімірязєва протестувальники зупинилися біля офісу підприємства «Формула смаку», що належить новообраним народним депутатам Андрію та Олександру Табаловим, які відмовилися вступити до парламентської фракції ОО «Батьківщина».

Тут вони провели нетривалий пікет, під час якого скандували «Ганьба тушкам-Табаловим!» та повісили на дверях приміщення курячі тушки.

Закінчився марш протесту мітингом біля пам’ятника Богдану Хмельницькому на площі ім. Хмельницького. Учасники ходи розгорнули плакати з написами «Табалов = Шаталов», «Табалов – стріляйся!», «“Формула смаку”,“Волошкове поле”, Первомайський молококонсервний завод» належать Табаловим. Жодної копійки зрадникам!».

«Якщо Табалови мають честь і гідність, то в даній ситуації вони мають або скласти депутаські повноваження, або стрілятися», - зазначив під час виступу перед учасниками акції голова обласної організації ВО «Свобода» Олександр Ромащенко.

В.о. голови виконкому обласної організації політичної партії «УДАР» Костянтин Поляков закликав кіровоградців оголосити Табаловим економічний бойкот – не купувати продукцію їхніх підприємств.

Представники ОО «Батьківщина» не брали участі в акції протесту. Заступник голови обласної організації політичної сили Олена Армаш пояснила це УНІАН тим, що напередодні партія оприлюднила заяву, в якій також засудила дії Табалових.

Як повідомляв УНІАН, Андрій та Олександр Табалови були обрані від партії «Батьківщина», однак відмовились вступити до її фракції. Зокрема батько Олександр Табалов пройшов до ВР за списком Об’єднаної опозиції «Батьківщина» (№ 49), а син А.Табалов балотувався від «Батьківщини» в окрузі № 99 у Кіровограді.

11 грудня Об'єднана опозиція "Батьківщина" оприлюднила вимогу до Табалових скласти їхні депутатські мандати. Такі вимоги пов’язані з тим, що ці депутати не увійшли до фракції «Батьківщина» і порушили тим самим присягу кандидата у народні депутати, підписану ними 5 серпня цього року.